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Pakistan'da Uçuruma Devrilen Kamyonette 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Uçuruma Devrilen Kamyonette 13 Kişi Hayatını Kaybetti
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Pakistan'ın Jamshoro kentinde freni boşalan bir kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumu kritik.

Pakistan'ın Jamshoro kentinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Sind eyaletine bağlı Jamshoro kentinde freni boşalan kamyonet uçuruma devrildi.

Yetkililer, kazada kamyonetteki 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.

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Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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