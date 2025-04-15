Pakistan'da Tutuklu 296 Afgan Ülkesine Döndü

KABİL, 15 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'da tutuklu bulunan toplam 296 Afganistan vatandaşı serbest bırakılmalarının ardından pazartesi günü ülkelerine dönüş yaptı.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Pakistan'da 15 günden 6 aya kadar hapis yatan tutuklular serbest bırakıldıktan sonra Turham Sınır Kapısı yoluyla Afganistan'a döndü.

Daha önce de Pakistan'daki cezaevlerinden serbest bırakılan 293 Afganistan vatandaşı geçen hafta Afganistan'a geri gönderilmişti.

Çoğunluğu belgesiz göçmenlerden oluşan yaklaşık 7 milyon Afganistanlı mültecinin çoğu an itibarıyla komşu Pakistan ve İran'da bulunuyor.