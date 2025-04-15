Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

Pakistan'da Tutuklu 296 Afgan Ülkesine Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da tutuklu bulunan toplam 296 Afganistan vatandaşı serbest kalmasının ardından ülkelerine geri döndü. Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, serbest bırakılan tutukluların Turham Sınır Kapısı yoluyla dönüş yaptığını açıkladı.

KABİL, 15 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'da tutuklu bulunan toplam 296 Afganistan vatandaşı serbest bırakılmalarının ardından pazartesi günü ülkelerine dönüş yaptı.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Pakistan'da 15 günden 6 aya kadar hapis yatan tutuklular serbest bırakıldıktan sonra Turham Sınır Kapısı yoluyla Afganistan'a döndü.

Daha önce de Pakistan'daki cezaevlerinden serbest bırakılan 293 Afganistan vatandaşı geçen hafta Afganistan'a geri gönderilmişti.

Çoğunluğu belgesiz göçmenlerden oluşan yaklaşık 7 milyon Afganistanlı mültecinin çoğu an itibarıyla komşu Pakistan ve İran'da bulunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.