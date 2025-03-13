Pakistan'da Tren Saldırısında 21 Ölü, 4 Asker Hayatını Kaybetti

KETTA, 13 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta kentinde bir yolcu trenine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden çarşamba gecesi geç saatlerde yapılan açıklamada rehineleri kurtarmak için düzenlenen operasyonda 4 askerin hayatını kaybettiği ve 33 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.