Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?

Pakistan'da Tren Saldırısında 21 Ölü, 4 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Tren Saldırısında 21 Ölü, 4 Asker Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ketta kentinde bir yolcu trenine düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 21'e yükseldi. Pakistan Ordusu, rehineleri kurtarma operasyonunda 4 askerin hayatını kaybettiğini ve 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KETTA, 13 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta kentinde bir yolcu trenine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden çarşamba gecesi geç saatlerde yapılan açıklamada rehineleri kurtarmak için düzenlenen operasyonda 4 askerin hayatını kaybettiği ve 33 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
img

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
img

Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı

SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması: Müfettişler 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek

Bakanlık harekete geçti! Belediyelerin artık bahanesi kalmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.