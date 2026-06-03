Pakistan'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları nedeniyle 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 46 evde yangın çıktı, 115 çiftlik hayvanı telef oldu ve 64 ton buğday zarar gördü.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin güneyinde ortaya çıkan şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma ekibi yetkilileri, Pencap'ın Alipur Tehsil bölgesinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 46 evde yangın çıktığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Eyalete bağlı Rajanpur bölgesinde de fırtınalar sonucu meydana gelen kazalarda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kazalarda 115 çiftlik hayvanı telef olurken, yetkililer, 64 ton buğdayın da yangınlarda zarar gördüğünü belirtti.
Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA), olaylardan etkilenen ailelere yönelik mali yardım başlatıldığını açıkladı.