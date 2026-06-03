Haberler

Pakistan'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları nedeniyle 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 46 evde yangın çıktı, 115 çiftlik hayvanı telef oldu ve 64 ton buğday zarar gördü.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin güneyinde ortaya çıkan şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma ekibi yetkilileri, Pencap'ın Alipur Tehsil bölgesinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 46 evde yangın çıktığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Eyalete bağlı Rajanpur bölgesinde de fırtınalar sonucu meydana gelen kazalarda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kazalarda 115 çiftlik hayvanı telef olurken, yetkililer, 64 ton buğdayın da yangınlarda zarar gördüğünü belirtti.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA), olaylardan etkilenen ailelere yönelik mali yardım başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi

Savaşın en büyük kazanını oldu! Yatırımını ona yapan köşeyi döndü
BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi vefat etti

Mustafa Destici'yi yıkan ölüm! En yakınını kaybetti
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kene yine can aldı! 2 çocuk annesi genç kadın yaşamını yitirdi
Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor

Bu odanın kime ait olduğunu görenler aynı yorumu yapıyor
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
'Yolculuk nasıl geçti?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna bomba yanıt
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada