Pakistan'da Şiddetli Yağış ve Fırtına: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın birçok kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Geo News'un haberine göre, Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin kaybolduğunu ve ilk belirlemelere göre 30'dan fazla evin yıkıldığını açıkladı.

Pencap eyaletinde fırtınanın neden olduğu araç kazalarında en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yaralandığını aktaran yetkililer, olumsuz hava koşulları sonucu yıkılan evlerde ise 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, Hayber Pahtunhva eyaletinde bir evin çatısının yıkılması sonucu bir çocuğun öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını belirterek, fırtına ve yağışların ülke genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintilerine neden olduğunu, evlerin, ekinlerin ve altyapının hasar aldığını vurguladı.

Olumsuz hava koşullarının sürmesini öngören yetkililer, ülkenin kuzey bölgelerinde heyelan uyarısı yaptı.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 24 Mayıs'ta Pencap eyaletinde 19 kişi hayatını kaybetmiş, 90'ı aşkın kişi yaralanmıştı.