Pakistan'da Rehman Baba Ekspresi Multan'da raydan çıktı; en az 5 kişi öldü, 30 yaralı

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İSLAMABAD, 13 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde yolcu treni kazası sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Yerel polis kaynaklarının salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamalara göre, günün erken saatlerinde güneydeki liman kenti Karaçi'den kuzeybatıdaki Peşaver kentine gitmekte olan Rehman Baba Ekspresi'nin 14 vagonunun tamamı, Multan ilçesinde raydan çıktı.

Açıklamada, yaralı yolcuların tedavi için yakınlardaki hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Olaydan etkilenen hattaki tren seferleri askıya alınırken, mahsur kalan yolcuları Peşaver'e taşımak üzere bölgeye ek bir tren gönderildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua