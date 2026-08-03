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Pakistan'da barış gösterisi yakınında intihar saldırısı: 14 ölü, 26 yaralı

Pakistan'da barış gösterisi yakınında intihar saldırısı: 14 ölü, 26 yaralı
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde barış yanlısı bir protesto gösterisi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 14'e yükseldi, 26 kişi yaralandı. Saldırgan, karakolun ana kapısından içeri girmeye çalışırken polis tarafından durdurulmuş ve üzerindeki bombayı infilak ettirmişti.

İSLAMABAD, 3 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde barış yanlısı bir protesto gösterisi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken 26 kişi de yaralandı.

Polis kaynaklarının pazar günü Xinhua'ya verdiği bilgilere göre, hayatını kaybedenler arasında gösterinin güvenliğini sağlamakla görevli çok sayıda polis memuru da bulunuyor.

Svat İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Ömer, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Patlama, gösterinin sonlarına doğru karakol girişine yakın bir noktada gerçekleşti" dedi. Ömer, saldırıda hem sivillerin hem de polislerin zarar gördüğünü belirtti.

Ömer, karakolun ana kapısından içeri girmeye çalışırken polisler tarafından durdurulan saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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