Haberler

Pakistan'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 7 Ölü

Pakistan'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 7 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda, 2'si polis olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Saldırı, kalabalık bir pazar alanında meydana geldi.

İSLAMABAD, 12 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde polis aracına yönelik bombalı saldırıda 2'si polis 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan polis kaynakları, salı günü Lakki Marwat ilçesinde rutin devriye sırasında bir polis aracının hedef alındığını belirtti.

Kaynaklar, "Patlama kalabalık bir pazar alanında meydana geldiği için saldırı bölgesinden geçen çok sayıda sivil de hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi.

Saldırı bölgesi soruşturma amacıyla kordon altına alınırken, patlamanın ardından olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Yaralılar yakındaki bir hastaneye kaldırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Xinhua
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

Bunlar nasıl çocuk! Kediyi bıçaklayıp esnafı tehdit ettiler