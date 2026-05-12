Pakistan'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 7 Ölü

İSLAMABAD, 12 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde polis aracına yönelik bombalı saldırıda 2'si polis 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan polis kaynakları, salı günü Lakki Marwat ilçesinde rutin devriye sırasında bir polis aracının hedef alındığını belirtti.

Kaynaklar, "Patlama kalabalık bir pazar alanında meydana geldiği için saldırı bölgesinden geçen çok sayıda sivil de hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi.

Saldırı bölgesi soruşturma amacıyla kordon altına alınırken, patlamanın ardından olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Yaralılar yakındaki bir hastaneye kaldırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

