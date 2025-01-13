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Pakistan'da Ordu Operasyonu: 27 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde gerçekleştirilen ordu operasyonda 27 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ülkenin güvenlik güçleri, terörle mücadelede kararlılıklarını sürdürüyor.

- Pakistan'da 27 terörist etkisiz hale getirildi

İSLAMABAD - Pakistan'da ordu tarafından düzenlenen baskında 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ordu tarafından düzenlenen baskında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, dün Belucistan'ın Kacchi bölgesinde teröristlerin bulunduğuna dair ihbar üzerine düzenlenen baskında 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği aktarılarak, kolluk kuvvetlerinin Belucistan'ın barış, istikrar ve ilerlemesini sabote etmeye yönelik girişimleri engellemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan "CRSS Yıllık Güvenlik Raporu 2024"e göre geçtiğimiz sene Pakistan'da düzenlenen 444 terör saldırısında en az 685 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Ordu Operasyonu: 27 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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