Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkeleri arasında yer alan Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkeleri arasında yer alan Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Ülkenin farklı kesimlerinden bir çok kurban satıcısı, Asya'nın en büyük hayvan pazarı olarak da bilinen Peşaver hayvan pazarında yerlerini aldı. AA / Hasnain Ali - Güncel Kurban Bayramı Pakistan Asya Güncel Haberler

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