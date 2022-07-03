Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları

AA - Hasnain Ali - Güncel
 - Güncelleme:

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkeleri arasında yer alan Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkeleri arasında yer alan Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Ülkenin farklı kesimlerinden bir çok kurban satıcısı, Asya'nın en büyük hayvan pazarı olarak da bilinen Peşaver hayvan pazarında yerlerini aldı.

AA / Hasnain Ali - Güncel

Kurban Bayramı Pakistan Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title