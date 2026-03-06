Haberler

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki patlamada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kontrol noktasında meydana gelen patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kontrol noktasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde bulunan bir kontrol noktasında patlama meydana geldi.

Patlamaya ilişkin açıklama yapan emniyet yetkilileri, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların kaldırıldığı hastanede görevli Dr. Asif İkbal, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
