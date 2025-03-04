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Pakistan'da Intihar Saldırısı: 15 Ölü, 25 Yaralı

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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde orduya ait bir tesise düzenlenen bombalı araç saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Saldırının Pakistan Talibanı tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

- Pakistan'da intihar saldırısı: 15 ölü, 25 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'da orduya ait bir tesise düzenlenen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Bannu bölgesinde orduya ait bir tesise bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4'ü çocuk, 2'si kadın toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlayıcı yüklü iki aracın tesisin duvarına çarparak patladığını aktararak, patlamanın ardından tesise girmeye çalışan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Patlamaların etkisiyle bir caminin kısmen yıkıldığı ve bir evin çatısının çöktüğü aktarıldı. Saldırının Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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