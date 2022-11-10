Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri yeniden İslamabad'a doğru yola çıktı

Pakistan'da silahlı saldırıya uğrayan eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi, Vezirabad şehrinden başkent İslamabad'a doğru yeniden yürüyüşe başladı. Han yürüyüşe görüntülü olarak bağlanarak destek çağrısı yaparken, protestoculara PTI Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi liderlik edecek.

Pakistan'da geçtiğimiz hafta silahlı saldırıya uğrayan eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi Veziarabad şehrinden İslamabad'a doğru yeniden yürüyüşe başladı. Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı saldırıda yaralanan Han'ın yokluğunda yürüyüşe PTI Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi liderlik edecek.

"TÜM GÜÇLER BANA KARŞI BİRLEŞTİ"

PTI'nın, gelecek hafta İslamabad'da olması bekleniyor. Han ise PTI Ravalpindi'ye ulaştığında yürüyüşe katılacak.

PROTESTOCULAR YOLLARI KAPATTI

Öte yandan, yüzlerce PTI destekçisi de Lahor ve Ravalpindi'de yolları kapattı. Lahor ile İslamabad'ı birbirine bağlayan otoyolda ise PTI protestocularının 4 gündür gösterileri sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN PROTESTOLARA TEPKİ

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, protestolara tepki göstererek halkın yolların kapatılmasına tepki gösterebileceği konusunda uyarıda bulundu. Sanaullah, Pencap ve Hayber Pahtunhva yönetimlerini, yolları kapatan protestoculara yardım etmekle suçladı.

GÜVEN OYLAMASINDA HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

NE OLMUŞTU?

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı. Han'ın saldırıya uğramasının ardından İslamabad'a doğru yürüyüşe ara verilmişti.