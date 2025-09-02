Pakistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü

İSLAMABAD, 2 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan eyaletinde pazartesi günü bir helikopterin düşmesi sonucu, 2'si pilot olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Gilgit-Baltistan Yönetimi Sözcüsü Faizullah Faraq, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazanın Diamer ilçesine bağlı Chilas kasabasında yeni yapılan bir helikopter pistinde test inişi yapan helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Sözcü, orduya ait helikopterin bölge yönetimi tarafından selden etkilenen bölgelerdeki yardım operasyonlarında kullanıldığını ifade etti.

İlçe emniyet komiseri, kazada hayatını kaybedenlerin sayısını doğrulayarak, kurtarma ve polis ekiplerinin olay yerine ulaştığını ve çalışmalara başladığını bildirdi.