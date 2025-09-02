Haberler

Pakistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü

Pakistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2'si pilot olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Chilas kasabasında teknik bir arıza nedeniyle meydana geldi.

İSLAMABAD, 2 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan eyaletinde pazartesi günü bir helikopterin düşmesi sonucu, 2'si pilot olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Gilgit-Baltistan Yönetimi Sözcüsü Faizullah Faraq, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazanın Diamer ilçesine bağlı Chilas kasabasında yeni yapılan bir helikopter pistinde test inişi yapan helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Sözcü, orduya ait helikopterin bölge yönetimi tarafından selden etkilenen bölgelerdeki yardım operasyonlarında kullanıldığını ifade etti.

İlçe emniyet komiseri, kazada hayatını kaybedenlerin sayısını doğrulayarak, kurtarma ve polis ekiplerinin olay yerine ulaştığını ve çalışmalara başladığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu

Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.