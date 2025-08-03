Pakistan'da Havan Topu Mermisi Patladı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 3 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir havan topu mermisinin infilak etmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 13 çocuk yaralandı.

Polis kaynakları Xinhua'ya, olayın cumartesi sabahı saat 09.30 civarında, Lakki Marwat bölgesindeki dağlık alanda oynayan bir grup çocuğun bulduğu patlamamış havan mermisinin infilak etmesiyle meydana geldiğini söyledi.

Çocukların kurcalamasıyla patlayan cihaz beş çocuğun ölümüne ve çok sayıda çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Kurtarma ekipleri yaralıları tedavi için bölgedeki bir hastaneye sevk etti.

Yetkililer, havan topu mermisinin kaynağını belirlemek için soruşturma başlatıldığını bildirdi.