Pakistan'da Havan Topu Mermisi Patladı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde patlayan havan topu mermisi nedeniyle 5 çocuk yaşamını yitirdi, 13 çocuk yaralandı. Olay, çocukların bulduğu patlamamış merminin kurcalanması sonucu meydana geldi.

İSLAMABAD, 3 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir havan topu mermisinin infilak etmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 13 çocuk yaralandı.

Polis kaynakları Xinhua'ya, olayın cumartesi sabahı saat 09.30 civarında, Lakki Marwat bölgesindeki dağlık alanda oynayan bir grup çocuğun bulduğu patlamamış havan mermisinin infilak etmesiyle meydana geldiğini söyledi.

Çocukların kurcalamasıyla patlayan cihaz beş çocuğun ölümüne ve çok sayıda çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Kurtarma ekipleri yaralıları tedavi için bölgedeki bir hastaneye sevk etti.

Yetkililer, havan topu mermisinin kaynağını belirlemek için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesinde kabus! 1 haftada 300'e yakın kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.