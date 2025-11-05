Haberler

Pakistan'da Hava Kirliliğini Azaltmak İçin Ticari Faaliyetler Yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Lahor kentinde mahkeme, hava kirliliğini azaltmak amacıyla pazar günü için tüm ticari faaliyetlerin yasaklanmasına karar verdi. Hava kalitesi tehlikeli seviyelerde ölçülürken, yerel yetkililer kötü hava koşullarını komşu ülkelerden gelen kirli rüzgarlara bağlıyor.

Pakistan'da mahkeme kararıyla hava kirliliğini azaltmak için pazar günü ticari faaliyetlerin yasaklanması talimatı verildi.

Geo TV'nin haberine göre, doğudaki Pencap eyaletindeki Lahor Yüksek Mahkemesi kentte hava kirliliğini azaltmak için yeni bir karar aldı.

Hakim Shahid Karim'in yönettiği duruşmada yerel yetkililerin çevre sorunlarına ilişkin görüşleri alındı ve hava kirliliği şikayetleri dinlendi.

Karim, bölgede artan hava kirliliği seviyelerinin yerleşim yerlerindeki sorunu daha da kötüleştirdiği yönündeki endişesini bildirdi.

Duruşma sonrası yayımlanan mahkeme kararında, kent genelinde hava kirliliğini kontrol altına almak amacıyla alınan önlemler duyuruldu.

Buna göre kentte pazar günü ticari faaliyetler tamamen yasaklandı ve düğün salonlarına saat bazlı çalışma süresi uygulaması sıkılaştırıldı.

Lahor'daki hava kirliliği

İsviçre hava izleme ajansı "IQAir" son verilerinde, Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 372 olarak ölçülen Lahor kenti "tehlikeli" olarak sınıflandırıldı.

Yerel yetkililer, kötü hava kalitesinin komşu ülkelerden esen kirli rüzgarlara bağlı olduğunu ve bunun görüş mesafesini azalttığını savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kirli havaya uzun süreli maruz kalmanın solunum ve kalp yolu hastalıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.