Pakistan'da Hava Kirliliğini Azaltmak İçin Ticari Faaliyetler Yasaklandı

Pakistan'da mahkeme kararıyla hava kirliliğini azaltmak için pazar günü ticari faaliyetlerin yasaklanması talimatı verildi.

Geo TV'nin haberine göre, doğudaki Pencap eyaletindeki Lahor Yüksek Mahkemesi kentte hava kirliliğini azaltmak için yeni bir karar aldı.

Hakim Shahid Karim'in yönettiği duruşmada yerel yetkililerin çevre sorunlarına ilişkin görüşleri alındı ve hava kirliliği şikayetleri dinlendi.

Karim, bölgede artan hava kirliliği seviyelerinin yerleşim yerlerindeki sorunu daha da kötüleştirdiği yönündeki endişesini bildirdi.

Duruşma sonrası yayımlanan mahkeme kararında, kent genelinde hava kirliliğini kontrol altına almak amacıyla alınan önlemler duyuruldu.

Buna göre kentte pazar günü ticari faaliyetler tamamen yasaklandı ve düğün salonlarına saat bazlı çalışma süresi uygulaması sıkılaştırıldı.

Lahor'daki hava kirliliği

İsviçre hava izleme ajansı "IQAir" son verilerinde, Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 372 olarak ölçülen Lahor kenti "tehlikeli" olarak sınıflandırıldı.

Yerel yetkililer, kötü hava kalitesinin komşu ülkelerden esen kirli rüzgarlara bağlı olduğunu ve bunun görüş mesafesini azalttığını savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kirli havaya uzun süreli maruz kalmanın solunum ve kalp yolu hastalıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.