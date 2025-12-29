Haberler

Pakistan'da güvenlik güçleri 12 militanı etkisiz hale getirdi

Güncelleme:
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 12 militan etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu operasyonlar, bölgelerde artan silahlı saldırılara karşı gerçekleştirildi.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi, bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
