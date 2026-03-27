Haberler

Pakistan'da düzenlenen saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin saldırganlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin saldırganlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Ketta kentinde yolcu otobüsünün kimliği belirsiz saldırganlarca durdurulmasının ardından kaçırılan güvenlik görevlisi öldürüldü.

Kuzdar kentinde kimliği belirsiz saldırgan tarafından vurulan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Eyaletin Killa Abdullah bölgesinde de saldırganlar tarafından hedef alınan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

