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Pakistan'da Çocuk Felci Virüsü Tespit Edildi

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Pakistan'ın 18 bölgesinde yapılan kanalizasyon testlerinde vahşi çocuk felci virüsü tip 1 tespit edildi. Çocuk Felcini Yok Etme Programı, Eylül 2024'ten bu yana uyguladığı aşılama stratejisiyle vaka sayısında dü düşüş sağlarken, uzmanlar aşılamanın önemine dikkat çekti.

İSLAMABAD, 25 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın 18 bölgesinden alınan kanalizasyon numunelerinde çocuk felci virüsü tespit edildi.

Pakistan Çocuk Felcini Yok Etme Programı'nın internet sitesinde pazartesi günü yayımlanan raporda, 21 Şubat-6 Mart arasında toplanan numunelerde, vahşi çocuk felci virüsü tip 1'in (WPV1) varlığı doğrulandı. Bu durum, hastalığın ülkedeki tehdidinin devam ettiğini gösterdi.

Açıklamada, Pakistan'ın çocuk felci izleme ağının 2021'de 65 sahadan 2025'te 127 sahaya genişletildiği ve böylece ülkenin en ücra köşelerinde bile virüsün tespit edilebilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Ulusal Çocuk Felcini Yok Etme Programı, Eylül 2024'ten bu yana uyguladığı yoğun aşılama stratejisi sayesinde vaka sayısında istikrarlı bir düşüş sağladı.

Programın verilerine göre, Pakistan'da 2025 yılı başından itibaren yalnızca 6 yeni çocuk felci vakası kaydedildi.

Program yetkilileri, çocukları bu ciddi hastalıktan korumanın tek yolunun aşılama olduğunu vurgulayarak, tüm ebeveynleri çocuklarına zamanında çocuk felci aşısı yaptırmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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