Pakistan'da evin üzerine çığ düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir evin üzerine düşen çığ sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 5 erkek ve 4 kadın hayatını kaybederken, 1 çocuk yaralandı. Ülkede etkili olan kar ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde çığın bir evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

Geo News'un haberine göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Domail köyündeki bir evin üzerine çığ düştü.

Olayda evde bulunan 5 erkek ve 4 kadın hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Öte yandan ülkede etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Pakistan'ın kuzeybatısı ve güneybatısında yoğun karın yolların kapatması nedeniyle yüzlerce kişi yollarda mahsur kaldı.

Güvenlik güçleri bu bölgelerde karda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtardı.

Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmurun 24 ila 48 saat boyunca süreceğini tahmin ediyor.

