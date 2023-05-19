- Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi liderine suikast girişimi: 2 ölü, 6 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan Cemaat-i İslami Partisi'nin lideri Siracül Hak'ın konvoyuna yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı, Hak'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Zhob kentinde Cemaat-i İslami Partisi'nin lideri Siracül Hak'a suikast girişiminde bulunuldu. Mitinge giden parti liderinin konvoyunun geçişi sırasında intihar saldırganı kendini patlattı. Patlamanın ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, Hak'ı karşılamaya gelen parti destekçileri korkuyla etrafa kaçıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Parti liderinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Parti sözcüsü Qaiser Sharif, konvoydaki birçok araçta ise maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Belucistan Eyalet Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo, saldırıyı kınayarak "Teröristler, kargaşa çıkararak şeytani hedeflerine ulaşmak istiyor. Terör unsurlarının ve başındakilerin kirli amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.