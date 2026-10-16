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Pakistan'da çatısı çöken özel okulda 35 kişi öldü, tüm özel okullar denetlenecek

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde bir özel okulun çatısının çökmesi sonucu 35 kişi hayatını kaybetti. Eyalet hükümeti tüm özel okulların denetlenmesi talimatı verdi, okul sahibi gözaltına alındı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir özel okulun çatısının çökmesi sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, eyaletteki tüm özel okulların denetlenmesi talimatı verildi.

Hayber Pahtunhva eyalet hükümeti, dün Peşaver kentindeki Al-Khair isimli özel okulun çatısında meydana gelen çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlattığını ve eyaletteki tüm özel okulları denetleme talimatı verdiğini duyurdu.

Talimata göre, eyalet genelindeki özel okul binalarının çatı, tavan, duvar, kolon gibi birçok bölümünü denetlemek üzere ilçe komiteleri kurulacak ve bulgular ile öneriler üç gün içinde eyalet hükümetine sunulacak.

Okulun sahibi Muhammad Khan gözaltına alınırken Peşaver Emniyet Müdürü Saeed Ahmed, binanın yapısal olarak zayıf olduğunu ve Khan'ın polislere, son yağmurların çatılardan birini zayıflattığını söylediğini aktardı.

Peşaver'deki acil durum servislerinin sözcüsü Bilal Faizi ise ekiplerin ihbarın ardından beş dakika içinde olay yerine ulaştığını ve operasyon sona erdiğinde enkaz altında mahsur kalan herkesin çıkarıldığını söyledi.

Faizi, kurtarma ekiplerinin enkazdan en az 40 çocuğu sağ çıkardığını bildirdi.

Peşaver kentinin Afridi Abad bölgesinde dün bir özel okulun çatısı, öğrencilerin dersliklerde bulunduğu sırada çökmüştü.

Olayda, 34 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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