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Pakistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Pakistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik görevlilerini taşıyan aracın yakınında meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı olduğu düşünülüyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik görevlilerini taşıyan aracın yakınında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis yetkilisi Naveed Ahmad, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Belucistan'ın Ketta kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini bildirdi. Ahmad, patlama sonucu araçta bulunan 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 3 kişinin tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini söyledi. Saldırının henüz hiçbir grup tarafından üstlenilmediğini kaydeden Ahmad, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusunca düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durduklarını aktardı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı ve bombalı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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