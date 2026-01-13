Haberler

Pakistan'da silahlı saldırıda barış komitesi üyesi 4 kişi öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, bölgesel barış komitesi üyesi 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, komite üyelerinin bir toplantıdan dönerken gerçekleşti. İçişleri Bakanı, terörizme karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirtti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda bölgesel barış komitesi üyesi 4 kişi öldürüldü.

Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletin Bannu şehrindeki Hoed semtinde hareket halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Pusu tipi saldırıda aynı araçta bulunan bölgesel barış komitesi üyesi 4 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, barış komitesi üyelerinin Gulbadin Landai Dak bölgesinden yerel düzeyde bir toplantıdan döndüğü sırada oldu.

"Terörizme karşı kararlı duruş"

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Militanların korkakça eylemleri, ulusun terörizme karşı kararlı duruşunu sarsamaz." ifadesini kullandı.

Kasım 2025'te Bannu'da bir barış komitesi ofisine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldürülmüştü.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı