Haberler

Pakistan'da askeri eğitim uçağı Ketta'da teknik arıza nedeniyle düştü, 2 pilot öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusuna ait PAC MFI-17 Mushshak tipi eğitim uçağı, teknik arıza nedeniyle Belucistan'ın Ketta kentinde düştü. Kazada uçaktaki 2 pilot hayatını kaybederken, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi üzüntülerini ifade etti.

Pakistan ordusuna ait eğitim uçağının Belucistan eyaletinde düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait PAC MFI-17 Mushshak tipi eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle Ketta kentinde düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, kazada uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptıkları açıklamalarda kazayla ilgili üzüntülerini ifade etti.

Kaynak: AA
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü

11. kattan atlayan adam ölmedi! Katil olarak yargılanması an meselesi
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon

Ordu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon düzenlendi
Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi: 17 yaralı

Mazot dökülen yolda can pazarı! Yaralılar var