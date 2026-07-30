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Pakistan'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi öldü

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Pakistan'ın Lahor kentinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Lahor kentinde bulunan 3 katlı bina çöktü.

Yetkililer, olayda aynı aileden 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında olduğu değerlendirilen kız çocuğuna ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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