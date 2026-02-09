Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'den Afganistan ve Hindistan'a terörle mücadele eleştirisi

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, terörle mücadele konusunda Afgan ve Hint yönetimlerine sert eleştirilerde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zerdari, yaptığı yazılı açıklama ile başkent İslamabad'da 6 Şubat'ta cuma namazı sırasında camide meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle destek mesajı gönderen dünya liderlerine teşekkür etti.

"Bazı komşu ülkeler, terörist unsurların kendi topraklarından Pakistan'a karşı faaliyet göstermesine izin vererek suç ortağı haline geliyor." ifadesini kullanan Zerdari, bazı ülkelerin ise söz konusu unsurları finansal ve askeri araçlarla desteklediğini belirtti.

Zerdari, "Pakistan, Taliban rejiminin, terör örgütlerinin küresel barışa tehdit oluşturduğu ve 11 Eylül trajedisiyle sonuçlanan döneme benzer veya daha kötü koşullar yarattığı Afganistan'daki duruma şiddetle karşı çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

"Afganistan topraklarının teröristler tarafından Pakistan'a karşı kullanıldığını" savunan Zerdari, Kabil yönetiminden Pakistan'daki sivilleri ve askeri personeli hedef alan terör örgütlerinin faaliyetlerini kontrol altına almasını istedi.

Zerdari, " Hindistan'ın Afganistan yönetimine yardım ederek bölgesel ve küresel barışı da tehdit ettiğini" belirtti.

Pakistan'da cuma namazı sırasında düzenlenen saldırı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 6 Şubat'ta cuma namazı sırasında bir camide düzenlenen saldırıda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 160'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, ön soruşturma sonucu saldırganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu ve Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğini belirtirken, saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı grubun üstlendiği bildirilmişti.

Pakistan İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver ve Nowshera bölgelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda saldırıyla bağlantılı 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Kanıtlar, saldırının planlama, eğitim ve yönlendirme süreçlerinin DEAŞ tarafından Afganistan'da yürütüldüğünü ortaya koyuyor." ifadesi kullanılmıştı.