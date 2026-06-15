Pakistan Cumhurbaşkanı: İran-Abd Mutabakat Zaptını Memnuniyetle Karşılıyoruz

İSLAMABAD, 15 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD ile İran arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını belirterek, zaptın nihai bir anlaşmaya ve bölgede kalıcı barışa zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Zerdari pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gerginlik dönemlerinde diyalog ve diplomasiye tutarlı şekilde destek verdiklerini ve son gelişmeyi anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı saygı yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Zerdari, anlaşmanın çok taraflılığı güçlendirmeye yardımcı olacağını ve bölge içinde ve dışında barış, istikrar ve refaha katkıda bulunacağını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua