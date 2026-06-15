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Pakistan Cumhurbaşkanı: İran-Abd Mutabakat Zaptını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Pakistan Cumhurbaşkanı: İran-Abd Mutabakat Zaptını Memnuniyetle Karşılıyoruz
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Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD ile İran arasında uzlaşılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını ve bunun bölgede kalıcı barışa zemin hazırlayabileceğini açıkladı.

İSLAMABAD, 15 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD ile İran arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını belirterek, zaptın nihai bir anlaşmaya ve bölgede kalıcı barışa zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Zerdari pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gerginlik dönemlerinde diyalog ve diplomasiye tutarlı şekilde destek verdiklerini ve son gelişmeyi anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı saygı yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Zerdari, anlaşmanın çok taraflılığı güçlendirmeye yardımcı olacağını ve bölge içinde ve dışında barış, istikrar ve refaha katkıda bulunacağını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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