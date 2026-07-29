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Pakistan, Çin yapımı füzelerin İran'a sevkiyatı için transit geçiş sağlayacağı iddialarını yalanladı

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Pakistan ordusu, Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma füze sisteminin İran'a sevkiyatı için transit geçiş sağlanacağı iddialarını reddetti.

Pakistan ordusu, Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma füze sisteminin İran'a sevkiyatı için transit geçiş sağlanacağı iddialarını reddetti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Medya Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) Anadolu Ajansına (AA) yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tür spekülasyonların "kesin bir dille" reddedildiği vurgulandı.

İngiliz haber ajansı Reuters, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin yapımı omuzdan atılan yaklaşık 400 hava savunma füze sisteminin Pakistan üzerinden İran'a ulaştırılacağını, ilk teslimatın ise birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin beklendiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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