Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump'ın İran'a verdiği sürenin bu gece dolmasına saatler kala hem ateşkes hem de Hürmüz Boğazı çağrısı yaptı. Şerif, "İran'dan bir iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı iki haftalık bir süre için açmalarını talep ediyoruz. Ayrıca, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz." dedi.

  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'dan Hürmüz Boğazı'nı iki haftalığına trafiğe açmasını talep etti.
  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırdı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bir saldırı planından bahsetti ve bunun 8 Nisan Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03.00'te gerçekleşeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala tansiyonu düşürecek bir barış teklifinde bulundu. Şerif, bölgedeki gerilimi dindirmek adına İran’dan Hürmüz Boğazı’nı iyi niyet göstergesi olarak iki haftalığına trafiğe açmasını talep etti. Pakistan lideri, bu hamlenin diplomatik bir kapı aralayabileceğini belirterek, tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırdı.

ŞERİF'TEN İKİ HAFTALIK ATEŞKES ÇAĞRISI

Şerif ayrıca, krizin sadece bölgeyle sınırlı kalmaması için "her yerde" geçerli olacak iki haftalık genel bir ateşkes ilanı yapılması gerektiğini vurguladı. 

Şerif şunları söyledi: "Pakistan, tüm samimiyetiyle İranlı kardeşlerinden bir iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı aynı şekilde iki haftalık bir süre için açmalarını talep etmektedir.

Ayrıca, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi adına; diplomasinin savaşın kesin olarak sona erdirilmesini sağlaması için, tüm çatışan tarafları her yerde iki hafta boyunca ateşkes ilan etmeye çağırıyoruz."

TRUMP'IN İRAN TEHDİDİ

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Trump'a 'İran'a verdiğin süreyi uzat' çağrısı

Trump'ı durdurmak için bir ülke devrede! Sürpriz bir çağrı geldi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu'na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi

Komşu alev alev! Halk konsolosluk bastı, bayrak indirdi

Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AMPULLER NERDE KAYIP ŞALVAR ALTINDA SAKLANIYO

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

otel odalarında olmaktan iyidir

Haber YorumlarıEmre emre:

Belediyede İşe Gitmeden Maaş Alan Zaat konuşmuş

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

En azından peştemalle ortalık yerlerde gezinmiyorlar. Kameralara poz vermiyorlar. Yoksa kıskandın mı?

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

hopala sende nereden çıktın

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Buda nereden çıktı piyasaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

Trump’ın korkunç tehdidi sonrası İsrail’de geri sayım başladı
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

Trump’ın korkunç tehdidi sonrası İsrail’de geri sayım başladı