Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Güncelleme:
(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, 15–18 Nisan günleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Suudi Arabistan ve Katar'da liderlerle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alması beklenen Şerif'in, Türkiye ziyaretinde Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Başbakan Muhammed Şehbaz Şerif, 15–18 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı, Katar ve Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunacaktır" ifadeleri yer aldı. Ziyaretler kapsamında Şerif, Suudi Arabistan ve Katar'da her iki ülkenin liderleriyle bir araya gelerek, devam eden ikili iş birliği ile bölgesel barış ve güvenlik konularını ele alacak.

Türkiye ziyaretinde ise Şerif, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak ve ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şerif'in diğer liderlerle de forum kapsamında temaslarda bulunacağı belirtildi.

Şahbaz Şerif'e, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar'ın da eşlik edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
