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Pakistan Başbakanı Şerif, New York'ta İsrail'e Lübnan'dan çekilme çağrısı yaptı

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Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, New York'ta Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştü. Görüşmede İsrail'e Lübnan'dan tamamen çekilme, saldırıları durdurma ve ateşkese uyma çağrısı yapıldı.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüşmesinde, İsrail güçlerine Lübnan'dan çekilme ve bir an önce saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Şehbaz ve Selam ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, liderler ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Şerif, görüşmede, "Pakistan'ın Lübnan'ın egemenliği, siyasi bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini" yineledi.

Şehbaz Şerif ayrıca Lübnan'a yönelik saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkes anlaşmalarına uyulması ve İsrail güçlerinin Lübnan'dan tamamen çekilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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