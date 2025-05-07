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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Hindistan'a Karşılık Verme Hakkımız Var

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Hindistan'a Karşılık Verme Hakkımız Var
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırılarına karşılık verme hakkına sahip olduklarını ve bu karşılığın verildiğini açıkladı. Şerif, Pakistan ordusunun düşmanla başa çıkma konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin, Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahip olduğunu ve "bu karşılığın verilmekte olduğunu" ifade etti.

Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.

Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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