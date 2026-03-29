Pakistan Başbakanı, Türkiye, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarını kabul etti
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bölgesel işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ile "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılan Mısırlı ve Pakistanlı mevkidaşları, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.
Kaynak: AA / Sercan İrkin