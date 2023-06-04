Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu! İkili arasında güldüren "mango" diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in hediyesi gündem oldu. Erdoğan çifti ile bir süre sohbet eden Şerif, Pakistan'dan hediye olarak mango getirdiğini ifade ederken, Erdoğan bu sözlere "Nerede mangolar?" yanıtını verdi. Daha sonra çiftin yanındakiler mangoların eve yollandığını öğrenince Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterdi ve gülümsedi. İkili arasındaki "mango" diyaloğu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki yemin törenini izleyenlerden biri olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan getirdiği hediyeler üzerine Erdoğan çiftiyle yaptığı sohbet gündem oldu.

"MANGO" DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Pakistan medyası, Şerif'in hediye olarak Türkiye'ye mango götürdüğünü ve bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim ettiğini belirtirken, paylaşılan videolarda Şerif ile Erdoğan çiftinin sohbeti yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NEREDE MANGOLAR?

"Pakistan halkı sizin seçilmenizden dolayı çok mutlu. Davetiniz için çok teşekkür ederim, mutlu anınızı bizimle paylaştınız" diyen Şerif, Pakistan'dan mango getirerek hediye ettiğini söylerken Erdoğan, "Nerede mangolar?" diye sorarken duyuluyor.

"BUNLARDAN YARISI AĞABEYİMİN, YARISI İSE ABLAMIN"

Daha sonra çiftin yanındakiler mangoların eve yollandığını öğrenince Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterirken gülümsüyor. Şerif de, "Bunlardan yarısı ağabeyimin yarısı ise ablamın" dedi.

"PAKİSTAN MANGOLARININ LEZZETLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Erdoğan çifti Şerif'in açıklamaları ve hediyesi için teşekkür etti. Erdoğan ise Şerif'e, "Pakistan mangolarının çok lezzetli ve tatlı olduğunu biliyorum" dediği duyuldu.