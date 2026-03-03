Haberler

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişi öldü

Pakistan, Afganistan ile olan sınırında gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 464 kişinin hayatını kaybettiğini ve 665'tan fazla yaralı olduğunu açıkladı. Pakistan, Afganistan'daki terörist faaliyetlere karşı önlemler almakta ısrar ederken, Afganistan yönetimi de bu durumu protesto etti.

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonlar kapsamında Kabil tarafında toplam 464 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 665'i aştığını duyurdu.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 665'i aştığını belirtti.

Kabil tarafında 188 kontrol noktası ile 192 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini bildiren Tarar, Afganistan'daki 56 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.

Afganistan- Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
