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Pakistan, 11 Temmuz'da Abd-İran Müzakerelerinin Yeni Turuna Ev Sahipliği Yapacak

Pakistan, 11 Temmuz'da Abd-İran Müzakerelerinin Yeni Turuna Ev Sahipliği Yapacak
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Pakistan, 11 Temmuz'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Tahran'ın dondurulmuş varlıkları ve İran'ın nükleer programı ele alınacak.

RİYAD, 5 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan, 11 Temmuz'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapacak.

El-Arabiya televizyon kanalının cumartesi günü ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, görüşmelerin odağında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Tahran'ın dondurulmuş varlıkları ve İran'ın nükleer programı yer alacak.

İran heyetinin temsil düzeyinin ise ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin ardından netleşeceği kaydedildi.

İran ile ABD, 18 Haziran'da bölgedeki savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona erdirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda 21 Haziran'da gerçekleştirilen üst düzey istişarelerin ardından, 22 Haziran'da İsviçre'de teknik görüşmeler yapılmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari çarşamba günü yaptığı açıklamada, Katar ve Pakistanlı arabulucuların ABD ve İranlı müzakerecilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ve mutabakat zaptına ilişkin konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini doğrulamıştı.

Tarafların gelecek dönemde görüşmelere devam etme kararı aldığını belirten Ensari, bir sonraki toplantının mümkün olan en kısa sürede planlanacağını ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua
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