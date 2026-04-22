Pakistan, ABD'den Ablukaya Son Vermesini İstedi

İSLAMABAD, 22 Nisan (Xinhua) -- Pakistan, durma noktasına gelmiş olan müzakere sürecini canlandırmak amacıyla ABD yönetiminden İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sonlandırmasını talep etti.

Pakistanlı kaynakların çarşamba günü Xinhua'ya verdiği bilgilere göre el konulan İran gemisi ve mürettebatının serbest bırakılması talebini de ABD tarafına ileten İslamabad yönetiminin olumlu sinyaller aldığı kaydedildi.

Öte yandan kaynaklar, gemi ve mürettebatın ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin net bir zaman aralığı bulunmadığına dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua