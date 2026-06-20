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Pakistan: 2023'ten bu yana 2,4 milyondan fazla Afgan, ülkesine döndü

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Eylül 2023'te başlatılan kademeli geri dönüş programı kapsamında 2,4 milyondan fazla Afganistan vatandaşının ülkesine döndüğünü duyurdu. Şerif, mülteciler konusunda BM ve IOM ile işbirliğini sürdürdüklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Eylül 2023'te başlatılan kademeli geri dönüş programı kapsamında 2,4 milyondan fazla Afganistan vatandaşının ülkesine döndüğünü duyurdu.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığının açıklamasına göre, Başbakan Şahbaz Şerif, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pakistan'ın, bölgesel çatışmalar ve istikrarsızlıktan etkilenen Afganlara uzun yıllardır ev sahipliği yaptığını belirten Şerif, Eylül 2023'te ülkede kayıt dışı yaşayan Afganların kademeli geri dönüşünü öngören bir programı uygulamaya koyduklarını hatırlattı.

Şerif, program kapsamında Haziran 2026 itibarıyla 2,4 milyondan fazla Afgan'ın ülkesine döndüğünü kaydederek, mültecilere ilişkin konularda Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve diğer uluslararası ortaklarla işbirliğini sürdürdüklerini vurguladı.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinden bu yana milyonlarca Afgan komşu ülkelere sığınırken Pakistan, 2023'te ülkede kayıt dışı yaşayan milyonlarca Afgan'ın ülkelerine dönmesini öngören geri dönüş programını başlatmıştı.

Pakistan'ın düzensiz göçmenleri gönderme kararında Afganistan yönetimine siyasi baskı oluşturmanın yanı sıra ülke ekonomisindeki olumsuzlukların da etkili olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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