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PAHO'nun ABD'nin kızamık eliminasyon statüsünü sonlandırdığı öne sürüldü

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Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre, PAHO'nun ABD'nin 'kızamığın ortadan kaldırıldığı ülke' statüsünü sonlandırdığı öne sürüldü. CDC'ye göre ülkede bu yıl 5 bin 400'den fazla kızamık vakası görülürken, vakalar 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'nin, son yıllarda kızamık vakalarında yaşanan artış nedeniyle 2000'den bu yana sahip olduğu "kızamığın ortadan kaldırıldığı ülke" statüsünü kaybettiği öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de kızamık vakalarının hızla yayılması üzerine Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), ülkenin "kızamığın ortadan kaldırıldığı ülke" statüsünü sonlandırdı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verilerine göre de ülkede bu yıl 5 bin 400'den fazla kızamık vakası kayıtlara geçerken, vakalar 2000'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'nin 2000'den bu yana sahip olduğu statüyü yeniden kazanabilmesi için kızamığın ülke içinde kesintisiz yayılımını en az 12 ay boyunca durdurması gerekiyor.

Kaynak: AA
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