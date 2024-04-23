Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
Kaymakam Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk İlkokulu öğrencisi Elif Su Tatlı'yı makamında ağırladı. Makam koltuğuna oturan Elif Su Tatlı, tüm öğrencilerin bayramını kutladı.
Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.
Kaymakam Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk İlkokulu öğrencisi Elif Su Tatlı'yı makamında ağırladı.
Makam koltuğuna oturan Elif Su Tatlı, tüm öğrencilerin bayramını kutladı.