Özvatan İlçesinde 241 Öğrenci Karne Aldı

Özvatan ilçesinde 3 okulda 241 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ara tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Mine Kurt, Belediye Başkanı Halit Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Süleyman Baştürk katıldı.

Kaymakam Kurt, karne dağıttığı öğrencilere tatilde eğlenmelerini ve dinlenmelerini önererek, ikinci yarıyılda daha başarılı olmalarını diledi.