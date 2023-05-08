Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi, boks müsabakalarında 2 altın madalya kazandı

Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Genç B Kategorisi İl Şampiyonası Boks Müsabakaları'nda Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 altın, 3 bronz madalya kazandı.

Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Genç B Kategorisi İl Şampiyonası Boks Müsabakaları'nda Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi 2 altın, 3 bronz madalya kazandı.

Barbaros Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada erkekler kategorisinde 82 kilogramda Furkan Çağrı, kızlar kategorisinde 60 kilogramda Döndü Nur Pehlivan il birincisi oldu.

Yine 50 kilogramda İbrahim Taha Eyvaz, 60 kilogramda Baran Özdemir ve 63,5 kilogramda Ali Osman İdeli üçüncülük elde etti.

Okul Müdürü Özal Tepeli, turnuvada başarı kazanan öğrencileri tebrik etti, Türkiye şampiyonasında yarışacaklara da başarılar diledi.