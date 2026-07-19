Haberler

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kabul etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve heyetini Meclis Şeref Salonu'nda kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik bağları ve Kıbrıs meselesindeki ortak duruş vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki parti heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabul, karşılıklı hediye takdimiyle başladı.

Kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'deki siyasi partilerin Kıbrıs konusundaki hassasiyet ve ortak milli yaklaşımlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Başkan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz'un anlam ve değerini her yıl aynı kararlılıkla yaşattığına dikkati çekerek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin tarihi, stratejik ve sarsılmaz kardeşlik bağlarına dayandığını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette, bu tarihin Kıbrıs Türk halkı açısından taşıdığı anlamın farkında olduklarını ifade etti.

Dervişoğlu, Türkiye ile KKTC'nin hak ve çıkarlarının korunması konusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, iki ülkenin Kıbrıs meselesindeki ortak duruşunun kararlılıkla devam ettiğini belirtti.???????

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası

Araya giren kadına bile acımadılar! Plajda dehşet anları kamerada
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Macera peşindeki ayının hazin sonu: Ne işin var senin orada?
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
6-4'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi

6-4'lük dev maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı

Kuyruğundan çekip sahile çıkardı! Yaptığı cezasız kalmadı
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı