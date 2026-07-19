KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki parti heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabul, karşılıklı hediye takdimiyle başladı.

Kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'deki siyasi partilerin Kıbrıs konusundaki hassasiyet ve ortak milli yaklaşımlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Başkan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz'un anlam ve değerini her yıl aynı kararlılıkla yaşattığına dikkati çekerek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin tarihi, stratejik ve sarsılmaz kardeşlik bağlarına dayandığını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette, bu tarihin Kıbrıs Türk halkı açısından taşıdığı anlamın farkında olduklarını ifade etti.

Dervişoğlu, Türkiye ile KKTC'nin hak ve çıkarlarının korunması konusunda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, iki ülkenin Kıbrıs meselesindeki ortak duruşunun kararlılıkla devam ettiğini belirtti.???????