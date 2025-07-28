Özlü köyünde yağmur duası yapıldı

Özlü köyünde yağmur duası yapıldı
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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde yağmur duası yapıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde yağmur duası yapıldı.

Köy Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, orman yangınında şehit olan 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsü başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un yaptığı duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Özlü Köyü Muhtarı Nadir Aydos da yangınlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Ciğerlerimiz yanıyor, 10 evladımızı şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyor, vatanımız sağ olsun diyorum. Duamız kabul olsun inşallah. Katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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