Haberler

Çankırı'da köy sakinleri iftarda buluştu

Çankırı'da köy sakinleri iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Özlü köyünde muhtar Nadir Aydos tarafından düzenlenen iftar programında köy sakinleri bir araya geldi. Geleneksel iftarın ramazan ayının manevi atmosferini kuvvetlendirmesi ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmesi hedefleniyor.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyü sakinleri muhtar Nadir Aydos tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Köy yemekhanesinde düzenlenen programda hemşehriler aynı sofrada buluşarak ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Birlik ve beraberliğin pekiştiği gecede, köy sakinleri oruçlarını birlikte açarak hasret giderdi, eski anılarını tazeledi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan iftar programının, köyde dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmesi hedefleniyor.

Muhtar Aydos, davete gelen tüm hemşehrilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur

Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti