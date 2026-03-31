Haberler

Özkan Yalım'a ait şirketlere TMSF kayyum olarak atandı / Ek bilgi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

