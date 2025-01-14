Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ı Anma Mesajı Yayınladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102'nci yıl dönümünde andı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saygı ve rahmetle anma ifadelerini kullandı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102'nci yıl dönümünde andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102'nci yıl dönümünde andı. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102'nci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: ANKA / Güncel