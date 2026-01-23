Haberler

CHP Lideri Özel'den Yalova Mitingine Davet: Seçim Geliyor! Bu Kara Düzeni ya Değiştireceğiz, ya Değiştireceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da yarın düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti. Özel, seçim öncesi mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Yalova'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 16.00'da Yalova Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek. Mitinge yurttaşları davet eden Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar kaçarsınız! Seçim geliyor! Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz. Başka yolu yok! Yarın 84. eylemimizde Yalova'dayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

ABD'den yeni İran hamlesi
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Sahilde şınav çekerken gördü, ardına bakmadan koşarak kaçtı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu

Trump istediğini aldı, satış tamamlandı
ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

ABD'den yeni İran hamlesi
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu