Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki soruşturmalar Ankara'ya gönderildi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "rüşvet almak" ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan iki soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024'te yapılan yerel seçimlerde tekrar CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi için Özgür Özel'in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde Muhittin Böcek'ten para talep ettiğine ve talep edilen miktarların Gökhan Böcek tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında tanık beyanları alındığı belirtildi.

Açıklamada, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Özel ve Ağbaba hakkında "rüşvet almak" suçundan tefrik edilen dosyanın, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

Rüşvet iddialarına yönelik yürütülen ve tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ve hakkında yürütülen soruşturmada tutuklanan iş insanı Turgut Koç'un cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden başlatılan soruşturmada, 4 ve 5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da Özel ve Ağbaba koordinesine delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek söz konusu iddialar bakımından Özel ve Ağbaba hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan tefrik edilen dosyanın da yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

"Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen yetkisizlik kararı

Yetkisizlik kararında, görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Turgut Koç hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında cep telefonlarında yapılan incelemelerde, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili mesajların tespit edilmesi üzerine Yalım ve Koç'un "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alındığı belirtildi.

Kararda, şüpheli olarak yer alan Turgut Koç'un, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile yakın ilişki içerisinde olduğu, Ağbaba'dan aldığı talimatlar ile başta Çankaya Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelerde iş takibi yaptığı, Özel ve Ağbaba'dan aldığı talimatlar doğrultusunda parti içerisinde resmi sıfatı olmamasına rağmen partinin çeşitli kademelerine atanacak veya aday gösterilecek kişileri belirlediğine ilişkin tespitler yapıldığı kaydedildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradesini etkilemek ve Özel'e oy vermelerini sağlamak için bazı delegelere iş, maddi menfaat vaadinde bulunulduğu, bazılarına ise maddi menfaat sağlandığına ilişkin tespitler yapıldığı aktarılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Turgut Koç ve Özkan Yalım'ın cep telefonundan çıkan mesajlar, şahsıların alınan ifadeleri ve yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin genel başkan adayı Özgür Özel'e oy vermeleri için iradelerini etkilemeye yönelik maddi menfaat sağlandığı, iş veya siyasi makam vaadinde bulunulduğu, bu konuda delegelerin Veli Ağbaba'nın sorumlu olduğu 'Seçim Koordinasyon Merkezi'ne' yönlendirildiği, kendilerine sağlanacak maddi menfaat, iş ve siyasi makam taleplerinin takibinin yapıldığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın tüm delegelerle birebir irtibat kurmadığı kendileri ile yakın Turgut Koç ve Özkan Yalım gibi kişiler aracılığıyla delegelere ulaşıp vaatlerini ilettikleri, taleplerini karşılamaya çalıştıkları görülmüştür. Bu haliyle Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanacak delegelerin iradelerini fesada uğrattıkları, genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları tespit edilmiştir."

Kararda, Özel ve Ağbaba'nın hali hazırda CHP Manisa ve Malatya milletvekilleri olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği, bu nedenle yetkisizlik kararı verildiği ifade edildi.

"Rüşvet almak" suçundan verilen yetkisizlik kararı

Özel ve Ağbaba hakkında "rüşvet almak" suçundan verilen diğer yetkisizlik kararında ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında dava açılan Muhittin Böcek'in 2024'te yapılan mahalli idareler seçiminde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabilmek için CHP Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel'e rüşvet verdiği, bunun üzerine CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğine ilişkin yürütülen soruşturmada alınan tanık ifadeleri ile Gökhan ve Zuhal Böcek'in ifadelerine yer verildi.

Kararda, soruşturma kapsamında Gökhan Böcek'in cep telefonu sinyal bilgilerinin yapılan incelemesinde, 10 Ocak 2024'te şüphelinin Ankara'da olduğu, CHP Genel Merkezi'nde bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Dinlenen tanıklara ait beyanlar, Muhittin, Gökhan ve Zuhal Böcek'in farklı tarihlerde alınan beyanları ile HTS/baz kayıtlarının uyumlu olması dikkate alındığında, suç tarihinde CHP Genel Başkanı olan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesine ilişkin talebi karşısında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon avro talep ettiği aktarılan kararda, Ağbaba'nın rüşvet talebini Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'e ilettiği, Gökhan Böcek'in de Antalya'daki iş insanlarından temin ettiği parayı 10 Ocak 2024'te CHP Genel Merkezi'nde Ağbaba tarafından yönlendirilen şahsa teslim ettiği bilgisi verildi.

Kararda, Muhittin Böcek'in adaylığının açıklandığı, Özel'in de katıldığı 27 Şubat 2024 tarihli tanıtımdan birkaç gün önce Ağbaba'nın Gökhan Böcek'i arayarak seçim çalışmaları için 7-8 milyon lira para talep ettiği aktarıldı.

Gökhan Böcek'in de tanıtım programının yapıldığı 27 Şubat 2024'te Özel'in ekibinde yer alan meçhul şahsa 200 bin doları teslim ettiği, Özel'in Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesi karşılığında Ağbaba aracılığıyla Muhittin ve Gökhan Böcek'ten 1 milyon avro ve 200 bin dolar talep ettiği, Gökhan Böcek'in de istenilen parayı Ağbaba'nın yönlendirmesi ile belirlenen kişilere teslim ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kararda, Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkındaki "rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğinin anlaşıldığı belirtilerek, Başsavcılığın yer itibarıyla yetkisizliğine ve evrakın gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği kaydedildi.